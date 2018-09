Wildschwein von Auto erfasst

Eine 56-Jährige war am Freitag gegen 21 Uhr mit ihrem Skoda auf der Staatsstraße 2209 von Tettau kommend in Richtung Steinbach am Wald unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn lief. Nach dem Anstoß mit dem Auto flüchtete das Tier in den angrenzenden Wald. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro.