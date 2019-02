Wildschwein verendet nach Kollision

Rund 4000 Euro Schaden richtete am Montagabend ein Schwarzkittel an, als er mit einem Auto kollidierte. Gegen 20.15 Uhr ereignete sich dieser Wildunfall auf der Kreisstraße KG 9. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem Mercedes von Rannungen in Richtung Oerlenbach, als vor ihm ein Wildschwein die Fahrbahn überquerte und mit dem Auto zusammenstieß. Das Tier verendete durch den Zusammenstoß. Der zufällig hinzukommende Jagdpächter kümmerte sich um den Verbleib des Wildschweines, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol