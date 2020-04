Wildschwein und Reh sterben bei Unfällen

Auf der Bundesstraße 27 ereignete sich am Montag, gegen 23.55 Uhr, zwischen Weyersfeld und Hammelburg ein Wildunfall, als ein Wildschwein die Fahrbahn überqueren wollte. Eine Audi-Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und erfasste das Tier mit ihrem Pkw. Das Wildschwein wurde durch den Zusammenstoß getötet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Der nächste Unfall ereignete sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 287 zwischen Machtilshausen und Hammelburg. Kurz vor der Autobahnauffahrt kreuzte ein Reh die Straße und wurde von einem Nissan erfasst. Das Tier wurde so schwer verletzt, dass es erlöst werden musste. Der Schaden am Pkw wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. In beiden Fällen wurden die zuständigen Jagdpächter verständigt. pol