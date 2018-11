Wildschwein und Reh auf Staatsstraße

Gleich zwei Wildunfälle ereigneten sich am Montag zwischen 18 und 18.30 Uhr auf der Staatsstraße St. 2267. Eine 29-jährige Peugeot-Fahrerin erfasste ein Wildschwein, das etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang von Premich in Richtung Steinach über die Straße lief. In der Gegenrichtung, von Steinach in Richtung Premich, erfasste eine 58-jährige Peugeot-Fahrerin ein Reh, das von links kommend die Fahrbahn querte. Beide Tiere flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf circa 3000 Euro, so die Polizei. pol