Wildschwein und Pkw kollidieren

Auf der Staatsstraße St 2290 von Katzenbach nach Hassenbach, kurz nach der Abzweigung in Richtung Oehrberg, erfasste am Dienstag, kurz vor 6.30 Uhr, ein junger Autofahrer mit seinem Pkw ein von links kommendes Wildschwein. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Das Tier lag leblos im Graben, so die Polizei. pol