Wildschwein sorgt für Ärger

Ein 80-Jähriger befuhr am Freitag die Kreisstraße 20 von Münnerstadt in Richtung Burghausen. Als plötzlich eine Gruppe Wildschweine von links die Fahrbahn kreuzte, kam es zum Zusammenstoß und ein Tier kollidierte mit dem Pkw des 80-Jährigen. Das verletzte Tier befand sich im Straßengraben und musste mit der Dienstwaffe erlegt werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden an der Frontstoßstange. Der zuständige

Jagdpächter wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt. pol