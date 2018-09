Wildschwein rennt von rechts in Pkw - tot

Ein Wildunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße KG 20. Ein 46-Jähriger Pkw-Fahrer war von Burghausen in Richtung Bad Kissingen unterwegs. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit einem Wildschwein, das von rechts die Fahrbahn überqueren wollte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro. Das Tier verendete direkt am Unfallort, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. pol