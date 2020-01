Wildschwein rennt nach Unfall davon

Am frühen Neujahrsmorgen kam es auf der Strecke zwischen Bad Kissingen und Nüdlingen zu einem Wildunfall. Ein 64-jähriger Audifahrer kollidierte mit einem Wildschwein, wodurch die Frontpartie des Pkw leicht beschädigt wurde. Die Wildsau und ihre zwei Artgenossen flüchteten danach. Der Schaden am Fahrzeug dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen, so die Polizei. pol