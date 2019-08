Auf der Staatsstraße 2245 von Münnerstadt in Richtung Oerlenbach erfasste am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr, ein Kleintransporter-Fahrer ein Wildschwein, das auf Höhe der Schwarzen Pfütze die Fahrbahn überqueren wollte. Ein zufällig vorbeifahrender Jäger erlöste das verletzte Tier von seinen Leiden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf circa 2500 Euro. pol