Ein Wildschwein ist auf der Staatsstraße St 2282 am Montagmorgen einer Fahrerin auf der Fahrt von Großwenkheim in Richtung Großbardorf vor das Fahrzeug gerannt. Nach der Kollision lief das verletzte Tier weiter und blieb in einem angrenzenden Acker sitzen. Der hinzugerufene Jagdpächter erlöste das Tier von seinen Leiden. Am Fahrzeug entstand circa 500 Euro Schaden. pol