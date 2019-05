Am Dienstagabend kam es beim Würzburger Haus zu einem Wild-Verkehrsunfall mit einem Wildschwein. Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Verbindungsstraße zum Würzburger Haus, als ihr plötzlich eine Wildsau vor das Fahrzeug rannte. Bei dem Aufprall entstand am Fahrzeug ein Schaden von ca. 5000 Euro. Das Wildschwein flüchtete in den angrenzenden Wald. pol