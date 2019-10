Auf der Ortsverbindungsstraße von Roth a.d. Saale in Richtung Reichenbach erfasste am Freitag, gegen 6 Uhr, ein Peugeot-Fahrer ein Wildschwein, das die Straße überqueren wollte. Nach der Kollision flüchtete das Tier, meldet die Polizei. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. pol