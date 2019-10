Auf der B 287 von der Pyramide kommend in Richtung Münnerstadt erfasste am Mittwochmorgen, gegen 7 Uhr, eine junge Toyota-Fahrerin ein Wildschwein, das die Fahrbahn querte. Nach der Kollision flüchtete das Tier in ein Waldstück. Am Fahrzeug entstand im Frontbereich ein Schaden von circa 2500 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol