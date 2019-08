Auf der Kreisstraße KG 8 von Rannungen in Richtung Maßbach erfasste am Montagmorgen, gegen 5.50 Uhr, eine Frau mit ihrem Pkw ein Wildschwein, das die Fahrbahn querte. Nach der Kollision flüchtete das Tier. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Der Jagdpächter wurde informiert. pol