Wildschwein auf der Fahrbahn

Auf der Kreisstraße KG 13 von Wittershausen in Richtung Bad Kissingen kam es am Donnerstagmorgen, gegen 6.40 Uhr, zu seinem Wildunfall. Eine BMW-Fahrerin erfasste ein Wildschwein, das mit weiteren Tieren die Fahrbahn überqueren wollte. Das Tier wurde durch den Zusammenprall so schwer verletzt, dass es durch die eintreffende Streifenbesatzung der Polizei von seinen Leiden erlöst werden musste. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Der Jagdpächter wurde über den Wildunfall informiert. pol