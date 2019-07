Wildpinkler angezeigt

Eine 55-jährige Frau beschwerte sich am Mittwochnachmittag bei der Polizei über einen Mann, der am Geschwister-Scholl-Platz, unmittelbar gegenüber dem Dienststellengebäude, öffentlich und für jedermann gut sichtbar an einer Hecke urinierte. Bei einer Kontrolle wurde ein 68-jähriger Mann angetroffen, der sich am dortigen Parkplatz mit seinem Fahrzeug häuslich niedergelassen hatte und gerade am Grillen war. Eigenen Angaben nach ist er derzeit ohne festen Wohnsitz. Zum Vorwurf der verrichteten Notdurft in der Öffentlichkeit wollte er sich nicht äußern. Auf ihn kommt ein Bußgeld zu. pol