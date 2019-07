Mittelehrenbach 08.07.2019

Wildpflanzen für Küche und Apotheke

Eine Wanderung zu den heimischen Wildpflanzen und Kräutern, deren Gebrauch sich auch in der Küche und als Heilpflanzen eignen, findet am Montag, 22. Juli, in Mittelehrenbach statt. Hierzu lädt der Bun...