Wildkräuterwanderung mit der VHS

Bei einem zweistündigen Spaziergang durch die Natur mit Expertin Silvia Gumbrecht werden verschiedene Herbstwildkräuter, Früchte und Nüsse betrachtet und gesammelt. Los geht es am Sonntag, 23. September, um 15 Uhr am Parkplatz am Goldbergsee. Anmeldung telefonisch unter 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red