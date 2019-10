Die Kräuterpädagogin Lydia Fuchs erzählt bei einem Waldspaziergang am Samstag, 26. Oktober, Geschichten zu Bäumen und über die Verwendung der Früchte. Es wird ein Kernsäckchen befüllt, das in der kalten Jahreszeit auch gewärmt verwendet werden kann. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Alten Schäferei. Eine Anmeldung per E-Mail an Lydia.Fuchs1@gmx.de ist erforderlich. red