Wildkräuterführung rund um Neuhaus

Wildkräuterdüfte liegen in der Sommerluft. Die ätherischen Öle der Wildpflanzen entfalten ihre heilsamen Wirkungen auf Körper , Geist und Seele . Unter dem Titel "Wildkräuterdüfte, die das Herz berühren" findet im Rahmen von Bayern-Tour Natur am Dienstag, 10. Juli, eine Wanderung statt. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Brunnen in der Schlossstraße in Neuhaus (Adelsdorf). Die Weglänge beträgt rund eineinhalb Kilometer. Die familienfreundliche Tour ist auch für Kinderwägen und Rollstühle geeignet. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldungen sind erforderlich unter der Telefonnummer 09195/7787 oder per E-Mail an i.prell@t-online.de. red