Wildkräuter im Topf

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden am Donnerstag, 6. Juni, um 16 Uhr zum Wildkräuterkochen ein. Gemeinsam werden Kräuter gesammelt und dann vor allem mit Löwenzahn und weichen, weißen Holunderblüten Köstlichkeiten zubereitet. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Anmeldungen sind bis Mittwoch erbeten bei der Referentin Christine Helmrich unter Telefon 0951/18507082 oder per E-Mail an christinehelmrich@gmx.de sowie bei Mechthild Thürmer OSB, E-Mail-Adresse: abtei@abtei-maria-frieden.de. red