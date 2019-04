Wildkräuter für Smoothies sammeln

Die Volkshochschule (VHS) Oberaurach lädt am Freitag, 5. April, zum Wildkräuter-Spaziergang unter dem Motto "Fit in den Frühling mit Wildkräutern" ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr im "Sternstübla" im Oberaurachzentrum in Trossenfurt. Vor Ort suchen die Teilnehmer mit der Kräuterführerin Babette Herold frische, essbare Wildkräuter und verarbeiten diese zu Smoothies. Zudem erfahren die Anwesenden Wissenswertes über die Heilkraft dieser Wildkräuter. Anmeldungen sind noch möglich bei Anita Amend, Telefonnummer 09529/1249. red