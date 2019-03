Wildkamera bei Hainweiher gestohlen

Auf eine Wildkamera im Wert von etwa 100 Euro hatte es ein unbekannter Täter zwischen Samstag, 11 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, abgesehen. Der Dieb entwendete die Kamera aus einem Waldstück bei Hainweiher am Graben in Richtung der Burkersdorfer Jagd. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.