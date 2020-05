Wildgänse fressen die Felder kahl

Sven Dörr und Katja Müller Es wirkt wie ein lustiges Spiel: Etwa 30 Wildgänse fressen auf einem Feld. Als Rudi Ruß auf sie zuläuft, watscheln sie davon. Bleibt der Sander stehen, tun sie es ihm gleich und fressen seelenruhig weiter. Was für Kinder eine spannende Freizeitbeschäftigung wäre, ist für Ruß kein Spaß. Der Ortsobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) schaut auf ein Feld mit Bio-Erbsen, das in Ufernähe komplett kahl ist: "Das ist alles abgefressen." Auch Getreide und Zuckerrüben fielen den Kanada-, Grau- und Nilgänsen zum Opfer. Dadurch entstünden jährlich 30 000 bis 40 000 Euro Schaden für die betroffenen Landwirte, erklärt Ruß. In den vergangenen Jahren habe es zwar Entschädigungszahlungen gegeben, für dieses Jahr sei allerdings noch nichts bewilligt – ein Antrag ist gestellt.

Da die Junggänse noch nicht fliegen können und in unmittelbarer Ufernähe bleiben, um bei Bedarf im Wasser Schutz zu suchen, versucht es Ruß dieses Jahr mit einem Zaun an den Ausstiegsstellen. Gegen die Tiere an sich hat der Sander indes nichts. Lediglich "die Masse und der Schaden" seien nicht mehr tragbar für die Landwirte, die er vertritt. Zu denen gehört Winzer und Bio-Landwirt Mathias Rippstein. Allein in diesem Jahr haben ihm die Gänse bereits zwei Hektar Sojapflanzen und ein Drittel seiner Zuckerrüben weggefressen. "Ich schätze den Schaden jetzt auf etwa 5000 Euro. Aber es geht ja noch weiter", sagt er. Obwohl sie ihm "die Haare vom Kopf fressen", hat er fast so etwas wie Bewunderung für die Tiere übrig: "Die sind schlau. Wenn ich aufs Feld komme, zucken sie gar nicht. Aber wenn sie die Jägerin schon von weitem sehen, sind sie weg."

Die Intelligenz der Gänse kann Christian Wagner nur bestätigen. Der Mitarbeiter der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) leitet seit 2014 das "Gänsemanagement in den Mainauen". Etwa 250 Tiere wurden bei der aktuellen Zählung bei Sand gesichtet. Wagner versteht die Not der Landwirte und arbeitet mit ihnen, einigen Naturschützern und Jägern an einem Tisch – seiner Einschätzung nach recht erfolgreich. Ein Problem sieht er allerdings in den fehlenden Rückzugsflächen für die Gänse. Vergrämt man sie von einem Feld, fliegen sie einfach zum nächsten.