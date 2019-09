Marktrodach 23.09.2019

Kräuterwanderung

Wildfrüchte im Herbst

Die VHS Kreis Kronach bietet die Kräuterwanderung "Wildfrüchte im Herbst" an. Der Kurs findet am Samstag, 5. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Grundschule Marktrodach. Die ...