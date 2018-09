Wildes Pinkeln mit Folgen

Obgleich er sich an der Rastanlage Fränkische Schweiz mit den dortigen Toiletten befand, hat es ein 43-jähriger Pole am Mittwochmittag vorgezogen, direkt neben der Hauptfahrbahn der A 9 im Grünstreifen zu urinieren. Eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth, die das sofort unterband, musste bei der folgenden Überprüfung des Kraftfahrers feststellen, dass sein polnischer Führerschein in Deutschland ungültig war. Der Pole musste für die Weiterfahrt mit seinem Sattelzug einen Ersatzfahrer kommen lassen. Er wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.