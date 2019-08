Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege veranstaltet am Sonntag, 11. August, eine Kräuterexkursion in die Diebacher Flur. Kräuterführerin Ingrid Bold zeigt Wissenswertes über Wildkräuter. Es folgt ein Kurzworkshop. Die Tour ist auch für Kinder geeignet. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Festplatz an der Schafferswiese vor der Baubude in Diebach. Infos: Tel. 09732/781 903 und Tel. 0160/506 21 77. sek