Wilder Westen auf der Maintalautobahn

Zu einem Verkehrsunfall und Wildwest-Verhalten auf der Autobahn sucht die Polizei Zeugen. Am Dienstag gegen 13.50 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer mit seinem VW mit etwa 180 Stundenkilometern in Richtung Schweinfurt unterwegs. Er überholte in Höhe Wonfurt mehrere Fahrzeuge. Dies war anscheinend dem Fahrer eines grauen Audi SQ5 zu langsam. Der Audi-Fahrer aus Hessen drängelte von hinten, gab Lichthupe und beleidigte den Vordermann aus dem Kreis Würzburg. Im weiteren Verlauf kam es zu einer leichten Berührung beider Autos. Die Verkehrspolizei Werneck bittet um Hinweise, Ruf 09722/94440. red