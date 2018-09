Wilder Kräuterspaziergang

Zusammen mit Kräuterpädagogin Christina Zehnter entdecken die Teilnehmer bei einem Spaziergang am kommenden Freitag 14. September, an Bächen, auf der Wiese oder im Wald essbare Wildkräuter und -früchte. Im Anschluss daran werden je nach Saison kleine Kräuterkostproben wie Brennnesselbrot mit Wildkräuterbutter oder ein Frankenwald-Dudler mit Giersch verkostet. Die Veranstaltung ist auch für Familien geeignet und dauert etwa 90 Minuten. Los geht es um 14.30 Uhr ab Tourismushaus. Es wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 09262/1538 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de gebeten. red