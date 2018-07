Wildensorger sehen sich in Großbardorf als Außenseiter

mas



Nach dem 6:4 nach Elfmeterschießen beim Landesligisten in Schwebenried treten die Fußballer der DJK Don Bosco Bamberg heute Abend (19 Uhr) in der zweiten Qualifikationsrunde des Verbandspokals beim ambitionierten Bayernliga-Konkurrenten TSV Großbardorf an. Die "Grabfeld-Gallier" schlossen die abgelaufene Saison als Achter ab und belegten die Jahre zuvor durchweg Spitzenplätze.Die Großbardorfer waren lange eine Art Angstgegner der Wildensorger, die nach sechs Niederlagen zuvor erstmals beim letztjährigen Gastspiel in der Bioenergie-Arena einen Teilerfolg (1:1) verbuchten und im Rückspiel Ende April mit dem 4:1-Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten. Seitdem hat sich vor allem im TSV-Lager viel verändert. Fünf Stammkräfte verließen berufsbedingt den Klub, darunter mit Ex-Kapitän Manuel Leicht ein herausragender Fußballer.Er schnürt zumindest für die U23 in der Kreisliga weiter seine Stiefel. Neun Neuzugänge durfte der 37-jährige Coach André Betz begrüßen. Darunter befindet sich mit Tobias Fleischer ein hoch veranlagter, dynamischer und pfeilschneller Stürmer aus der Talentschmiede des FC Schweinfurt 05. Als Königstransfer gilt die Rückholung des Ausnahmestürmers Simon Snaschel, der seine Spielertrainertätigkeit in der Bezirksliga (37 Tore in 47 Partien für den TSV Münnerstadt ) beendete.Die Verantwortlichen sind mit dem bisher Gezeigten sehr zufrieden. Das Team überzeugte gegen die Landesligisten Lichtenfels (6:0) und Rimpar (5:1) und zwang den Drittligisten FC Würzburger Kickers zu einem 2:1-Kraftakt. Das Pokalspiel beim Landesligisten Fuchsstadt gewannen sie mit 3:1, zweifacher Torschütze war Snaschel.Die Außenseiterrolle ist den Bambergern gewiss. "Wir werden mit einer aus erster und zweiter Mannschaft gemischten Truppe antreten und wollen uns teuer verkaufen", sagt Trainer Mario Bail, der berufsbedingt fehlt. Bail vertreten Bezirksliga-Coach Daniel Hollet und sein "Co" Moritz Musik.