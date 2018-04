Wildenhain hält Lesung

Das Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg weist auf eine Lesung am Donnerstag, 12. April, mit Michael Wildenhaid hin. Der ehemalige Stipendiat liest aus seinem Roman "Das Singen der Sirenen". Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Internationalen Künstlerhaus in Bamberg, Concordiastraße 28, statt. Der Eintritt ist frei. red