Wildenberg: Straße nach Hain gesperrt

Am kommenden Freitag, 20. April, führt die Gemeinde Weißenbrunn dringende Asphaltierungsarbeiten im Gemeindeteil Wildenberg durch. Deshalb ist an diesem Tag die gesamte Ortsdurchfahrt von 8 bis 20 Uhr gesperrt. Auf einer Ausbaustrecke von circa 100 Metern wird am Ortsausgang von Wildenberg in Richtung Hain die Gemeindeverbindungsstraße komplett mit einer neuen Asphaltdecke versehen. Im weiteren Tagesverlauf werden noch verschiedene Ausbesserungsarbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt Wildenberg vorgenommen, so dass es ratsam ist, an diesem Tag Wildenberg nicht anzufahren. Die Umleitung in Richtung Hain erfolgt über Weißenbrunn - Reuth - Hummendorf - Küps und ist ausgeschildert. Die Sperrung wird noch am gleichen Tag nach Beendigung der Bauarbeiten wieder aufgehoben. red