Die Kreisstraße von Windshausen nach Schmalwasser befuhr in der Nacht zum Donnerstag eine 50-jährige Frau mit ihrem Auto. Plötzlich raste ein ganzer Pulk von Wildschweinen über die Straße, dabei wurde eine "wilde Wutz" vom Toyota erfasst. Das verletzte Tier rannte seiner Rotte hinterher. Am Auto wurde die Stoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt in ihrem Bericht die Reparaturkosten auf 500 Euro. pol