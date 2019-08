Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein Mercedes-Fahrer lieferte der Polizei am Dienstagabend eine wilde Verfolgungsjagd. Gegen 21 Uhr wollte eine Streife der Polizei Neustadt den Mercedes überprüfen. Dieser fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Schalkauer Straße stadteinwärts. Als das Polizeifahrzeug hinter dem Mercedes war, gab dessen Fahrer zusätzlich Gas und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Er fuhr trotz Rotlicht über die "Grosch-Kreuzung" und missachtete Anhaltesignale der Polizei. Die wilde Fahrt ging über Waldsachsen, Rögen, Lützelbuch und Seidmannsdorf, dann wieder durch den Bausenberg, Waldsachsen, Spittelstein und Fürth am Berg in den Landkreis Sonneberg. Zwischen Mupperg und Oerlsdorf verlor der Flüchtende die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Straßengraben. Dabei wurde das Fahrzeug total beschädigt. Danach mussten die Polizisten den 42-Jährigen mit körperlicher Gewalt aus dem zerstörten Mercedes holen und fesseln. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines. Der Sachschaden beträgt gut 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Verkehrsteilnehmer, die durch den flüchtenden Pkw gefährdet wurden, möchten sich bei der Polizei Neustadt melden.