Zusammen mit der Kräuterpädagogin Christina Zehnter entdecken die Teilnehmer eines Kräuterspazierganges am Freitag, 27. September, an Bächen, auf der Wiese oder im Wald essbare Wildkräuter und -früchte. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr ab dem Tourismushaus Steinwiesen. Sie ist auch für Familien geeignet. Anmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Tel. 09262/1538 oder 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de. red