Wilde Köstlichkeiten raffiniert zubereitet

Die Kräuterpadagogin Karin Seubert führt im Ramen einer Veranstaltung von Bayern-Tour-Natur in die Welt der Wildkräuter und ihre Bedeutung in der Küche ein. Nach dem Sammeln der wilden Zutaten bereiten die Teilnehmer daraus ein leckeres Wildkräutermenü zu. Beim gemeinsamen Genießen werden sie erstaunt sein, was sich aus "Un-Kräutern" geschmacklich zaubern lässt. Dieses "Genussevent" findet am Samstag, 11. Mai, von 15 bis 18 Uhr statt. Treffpunkt ist in Weiher (Ortsteil von Pommersfelden). Anmeldungen sind erforderlich bei Karin Seubert unter Telefon 09548/8024 oder per E-Mail an karin.seubert11 @googlemail.com. red