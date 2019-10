Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Edith Wagner den Kurs "Wilde Früchtchen" an. Bei einer Kräuterwanderung lernen die Teilnehmer neben den Wildkräutern auch die wilden Früchtchen unserer Hecken kennen. Dabei erfahren sie, wie die wertvollen Inhaltsstoffe im Sinne der Volksheilkunde verwendet oder als leckere Delikatessen zubereitet werden können. Der Kurs findet am Freitag, 18. Oktober, von 15 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist die Generationenbegegnungsstätte, Schulstraße 8 in Mitwitz. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die vhs Kronach, 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red