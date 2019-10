Die Volkshochschule Kreis Kronach bietet mit Edith Wagner den Kurs "Wilde Früchtchen" an. Bei einer Kräuterwanderung lernen die Teilnehmer neben den Wildkräutern auch die wilden Früchtchen der Hecken kennen. Los geht es am kommenden Freitag, 11. Oktober, 15 Uhr, in der Leßbachtalhalle in Weißenbrunn. Anmeldung ist unter Telefon 09261/60600 oder auf www.vhs-kronach.de möglich. red