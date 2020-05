Wilde Flucht mit 200 km/h

Viel zu schnell unterwegs war am Sonntag eine 31-jährige auf dem Frankenschnellweg. Wie es im Pressebericht der Verkehrspolizei Erlangen heißt, folgte ein ziviles Videomessfahrzeug kurz nach 14 Uhr auf der A 73 in Fahrtrichtung Bamberg auf Höhe der Ausfahrt Erlangen-Nord einem Motorrad. Am Lenker, wie sich später herausstellte, eine 31-jährige aus Erlangen. Obwohl nur 80 km/h zulässig waren, war sie mit 167 km/h unterwegs.

Auf die polizeiliche Aufforderung anzuhalten, unterstützt durch Blaulicht und Martinhorn, reagierte sie mit einem kurzen Blick über die Schulter zum Streifenfahrzeug und deutlichem Beschleunigen. Bei Möhrendorf verließ sie den Frankenschnellweg und fuhr entgegen der Fahrtrichtung durch den nächsten Kreisverkehr. Die Fahrt setzte sie mit über 200 km/h auf der Staatsstraße in Richtung Baiersdorf fort. In Baiersdorf missachtete sie rote Ampeln, schlängelte sich durch eine Baustelle und kleine Seitenstraßen. Dann wollte sie die Fahrt über ein Privatgrundstück fortsetzten, kam aber auf dem feuchten Rasen im Garten mit dem Motorrad zu Fall.

Die Polizisten, die ihr mit gebührendem Abstand gefolgt waren, nahmen die Frau fest. Es wurde ein Strafverfahren wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Dazu braucht es nicht zwingend einen "Gegner", gegen den man fährt. Es kann auch ausreichen, wenn man für sich alleine rücksichtslos eine höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen will und noch dazu Anhalteaufforderungen der Polizei missachtet.

Verletzt wurde niemand. Durch den Sturz entstand am Motorrad rund 500 Euro Sachschaden. pol