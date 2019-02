Wilde Flucht im Drogenrausch

Aufgrund der seltsamen Fahrweise ist einer Polizeistreife in der Nähe von Dechsendorf am frühen Mittwochmorgen kurz nach 1 Uhr im Gegenverkehr ein Auto aufgefallen. Als die Streife wendete, um das Auto in Dechsendorf zu kontrollieren, setzte der Fahrer zur Flucht an, wobei er teilweise in der Zone 30 auf 100 km/h beschleunigt hatte und sogar seine Pkw-Beleuchtung ausschaltete. Als sich mehrere Streifen der Polizei in die Verfolgung einschalteten, gab der Fahrer die Flucht schließlich auf und konnte festgenommen werden. Wie sich anschließend herausstellte, war der 32-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand offensichtlich unter Drogeneinwirkung, daher wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Fluchtversuch wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die 30-jährige Halterin des Fahrzeugs wird zudem wegen Ermächtigung als Halterin zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt, da sie dem Fahrer ihr Auto überlassen hatte.