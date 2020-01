Wild und bizarr

Das Schlosstheater Thurnau lädt am Samstag, 8. Februar, zu einem Multivisions-Vortrag über Portugal und Madeira ein. Reisefotograf Kay Maeritz und Schauspielerin Angélique Verdel berichten von Land und Leuten und stellen Musiker, Künstler, Weinliebhaber, Tänzer und Wanderer vor.

Wer raue Natur mag, wird unweigerlich von den wilden Küsten Portugals in den Bann gezogen, die ihre spektakulären Höhepunkte an der Algarve hat. Der Norden steht heute im Schatten von Porto, das mit seiner wunderbarer Altstadt unzählige Besucher anzieht.

Die Region zwischen Porto und Lissabon mit ihren unzähligen Kulturschätzen ist die kulturell bedeutendste des Landes. Die Hauptstadt Lissabon ist nicht nur wegen seiner herrlichen Lage eines der touristischen Höhepunkte.

Vom Atlantik geprägt

Noch stärker vom Atlantik geprägt ist Madeira. Wanderungen entlang der Levadas gestatten den Blick in die schroffe Berglandschaft mit ihren bizarren Felsformationen. Samba- Rhythmen, großartige Kostüme und ausgelassene Stimmung erfüllen beim Karneval die Insel.

Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im ehemaligen Rathaus in Thurnau, Rathausplatz 2, statt. Karten gibt es unter Telefon 09203/9738680 oder per E-Mail an: info@schlosstheater-thurnau.de. red