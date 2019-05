Wild-Grillkurs beim Forstbetrieb Forchheim

Dass Wild nicht nur als Braten, sondern auch gegrillt ein Hochgenuss sein kann, ist oft nur Grillprofis bewusst. Deshalb bietet der Forstbetrieb Forchheim einen Wild-Grillkurs an. Termin ist am Samstag, 25. Mai, von 10 bis 15 Uhr beim Forstbetrieb Forchheim in der Karolinger Straße 28. Anmeldungen sind möglich unter Telefon 09191/7221-0. Der Direktvermarkter, Metzger und Profikoch Martin Burmann wird in dem vierstündigen Kurs die Grillbasis legen mit dem fachgerechten Zerlegen und Filetieren des Wildfleisches. Die Spieße und Steaks werden gewürzt, gegrillt und "gesmoked". red