Auf der Bundesstraße 287 von Nüdlingen in Richtung Münnerstadt wich am Montagabend, gegen 18.30 Uhr, ein Honda-Fahrer einem von rechts kommenden Wild aus und streifte dabei die rechte Leitplanke. Das Tier lief danach weiter. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 1200 Euro. pol