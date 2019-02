Wilburgis Rauh spendete schon 125-mal Blut

Ein erfreuliches Ergebnis wurde beim jüngsten Blutspendetermin des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Stockheim in der Schulturnhalle erreicht: An der Aktion, die mittlerweile seit über 40 Jahren in der Bergwerksgemeinde durchgeführt wird, beteiligten sich einhundert Spender. Vier Spendenwillige wurden allerdings abgelehnt. Die Betreuung hatte die BRK-Bereitschaft Stockheim mit acht Aktiven unter der Leitung von Heidi Beez übernommen. Diesmal konnten drei Erstspender begrüßt werden. Es sind dies Leonie Millich, Neukenroth, Lara Ehrsam, Burggrub, und Christin Zehnter, Haig.

Zum Kreis der Spitzenspender mit einem Rekordeinsatz zählt Wilburgis Rauh, Stockheim, die sich schon 125-mal "anzapfen" ließ. In einer besonderen Feierstunde des BRK-Kreisverbandes Kronach wird diese treue Spenderin ausgezeichnet. Zehnmal spendete Katrin Zehnter aus Haig Blut. Auf drei Termine brachte es Laura Wittmann aus Burggrub. Der nächste Termin ist am Freitag, 17. Mai, in der Stockheimer Schulturnhalle. gf