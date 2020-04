Wifög organisiert Lieferung und die Bezahlung

Die städtische Wifög baut - gemeinsam mit privaten und städtischen Unternehmen - den lokalen Lieferservice weiter aus, erklärt der zuständige Projektleiter Rolf Krebs. Denn trotz der angeordneten Ausgangsbeschränkung und der Schließung großer Teile der Coburger Innenstadt muss der Warenverkehr und die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt werden - besonders der Risikogruppen: Senioren, Menschen mit Vorerkrankungen oder Behinderungen.

Die Wirtschaftsförderung Coburg hat mit ihren Partnern, der Plattform www.ichkaufinCoburg.de und dem Rödentaler Logistikunternehmen Kupek, bereits eine Lieferhilfe initiiert. Nun sind die beiden Firmen Automobile Weberpals und Auto Müller neu hinzugekommen. Gemeinsam wollen die Partner die Abwicklung von Lebensmittelbestellungen und die Belieferung mit warmen Mahlzeiten verbessern.

Den Ablauf beschreibt Krebs wie folgt: Der Kunde bestellt seine Lebensmittel bei den zukünftigen an der Lieferhilfe teilnehmenden Geschäften oder Gastronomen per Internet, per Fax oder E-Mail. Der Anbieter stellt die gewünschte Ware bereit und informiert den Lieferservice über die gewünschte Auslieferung per Webformular. Die Ware wird am definierten Ort abgeholt und schnellstmöglich zum Besteller gebracht. Bezahlt wird über die Wifög, die dafür extra ein eigenes Konto eingerichtet hat. "Der Händler schickt eine Rechnung unter Angabe der Bestellnummer, Name des Kunden und den an die Wirtschaftsförderung zu überweisenden Betrag. Diese regelt im Nachgang das weitere Transaktionsverfahren", erläutert Krebs. "Der Händler bekommt sofort sein Geld."

Der Lieferempfänger erhält einen vorausgefüllten Überweisungsträger und überweist den Rechnungsbetrag an die Wifög. "Mit dieser Maßnahme kann nun ein fast berührungsloser Zahlungsverkehr sichergestellt werden", sagt Krebs. Barzahlung an den Lieferdienst sei in diesem System nicht vorgesehen und auch nicht möglich.

Für die Gastronomen, die diese Lieferhilfe nutzen wollen, hat Krebs folgende Hinweise: Die Waren müssen in Einwegverpackung verpackt und gekennzeichnet werden. Warmes Essen wird in Styroporwarmhaltebehältern transportiert. Lebensmittel, die der Einhaltung von Kühlketten unterliegen, sind ausdrücklich ausgenommen. Um nicht mit den Pizza- und anderen Lieferdiensten zu konkurrieren, werden die Lieferzeiten beschränkt: Montag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr, Sonntag von 11 bis 14 Uhr. Informationen und Kontakt unter www.ichkaufincoburg.de/coburgliefert. red