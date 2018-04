Wiesenthauer Rat berät über Radweg

Am Dienstag, 17. April, findet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Gemeinderatssitzung unter anderem mit folgenden Tagesordnungspunkten statt: Beschluss über die Aufnahme von Bewerbern in die Vorschlagsliste zur Schöffenwahl, Antrag der Pfarrei Wiesenthau auf Zuschuss für die Renovierung der Kapelle am Walberla, Antrag der Dorfgemeinschaft Schlaifhausen auf Errichtung eines straßenbegleitenden Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße FO14 Wiesenthau - Schlaifhausen; Haushaltsvorberatungen. red