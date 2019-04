Wiesentarm gibt Unrat preis

Der niedrige Wasserstand der Wiesent sei eine hervorragende Gelegenheit, das Flussbett von all dem angesammelten Unrat zu befreien. Dies regte Stadtrat Ludwig Brütting (FW/BB) in der jüngsten Stadtratssitzung gegenüber Michael Richter, der beim Wasserwirtschaftsamt Kronach unter anderem für Grundwasser und Bodenschutz zuständig ist, an. "Eine gute Idee", befand Richter. Hoffnungen, dass sie auch in die Realität umgesetzt wird, konnte er den Mitgliedern des Stadtrates allerdings nicht machen. Zuständig dafür sind die Flussmeister, und die seien mit Arbeit überlastet. Kurzfristig eine Säuberungsaktion der Wiesent mitaufzunehmen, sei schwierig. Michael Richter sicherte aber zu, das Anliegen beim Wasserwirtschaftsamt an den für den Landkreis Forchheim zuständigen Abteilungsleiter Günther Prem weiterzuleiten. Foto: Josef Hofbauer