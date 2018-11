Am Dienstag, 27. November, 18.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Unter anderem werden die Ergebnisse der Elternbefragung zur Kindertagesbetreuung und die Gesamtkonzeption der Wasserversorgung im Markt vorgestellt. Weitere Punkte auf der Tagesordnung sind die Beteiligung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "Sondergebiet Wiesengrund" in Niedermirsberg der Stadt Ebermannstadt, die Anmeldung von Landschaftspflegemaßnahmen zum Programm 2019, die Einleitungsgebühren für den Ortsteil Wüstenstein zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des Marktes und die Bestellung eines neuen Jugendbeauftragten. red