Wiesenfest in Sommerhalle

Das Wiesenfest der Grund- und Mittelschule Mainleus findet am Samstag, 20. Juli, in der Sommerhalle am Freibad statt. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen. Der Festzug formiert sich an der Schule und setzt sich von dort aus ab 13 Uhr in Begleitung des Musikvereins Mainleus und des Posaunenchors Veitlahm in Richtung Festgelände in Bewegung. Dort werden die einzelnen Klassen Spiele und Tänze präsentieren, die sie mit viel Eifer einstudiert haben. Das bunte Treiben der Schuljugend wird offiziell um 16.30 Uhr enden.

Mainleuser Schüler, die in Kulmbach unterrichtet werden, bekommen am Freibad von 13.30 bis 15 Uhr Marken ausgehändigt. red