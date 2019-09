Wiesenfest auf der Bertelsdorfer Höhe

Das evangelische Gemeindezentrum "elia & co" und der "Treffpunkt Bertelsdorfer Höhe" feiern gemeinsam Kirchweih am Sonntag, 22. September, im Max-Böhme-Ring 26. Das Fest beginnt mit einem Familiengottesdienst um 11 Uhr mit Musik-Band und Chor. Anschließend gibt es Mittagessen. Für die Kinder locken die Hüpfburg, Kinderschminken, ein Rollstuhlparcours und Spielstationen. Die Pfadfinder des VCP laden in ihre Jurte ein. Ab 14 Uhr unterhält die Obo-Band mit fetzigen Liedern. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen oder alkoholfreie Cocktails. Informationen im Pfarramt Heilig Kreuz unter Telefon 09561/ 55410. red